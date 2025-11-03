Savignano, il cane finisce incastrato in una tubatura: uno scavo di due metri per liberarlo

Savignano sul Rubicone
  • 03 novembre 2025
Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato all’interno di un tubo. I Vigili del Fuoco hanno localizzato l’animale e hanno quindi proceduto con operazioni complesse: è stato necessario scavare per circa 2 metri utilizzando un mezzo meccanico (escavatore) per raggiungere il punto in cui il cane era intrappolato. Riuscendo ad accedere alla tubatura, la squadra ha potuto recuperare l’animale sano e salvo per poi affidarlo al padrone.

