Savignano, il cane finisce incastrato in una tubatura: uno scavo di due metri per liberarlo

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato all’interno di un tubo. I Vigili del Fuoco hanno localizzato l’animale e hanno quindi proceduto con operazioni complesse: è stato necessario scavare per circa 2 metri utilizzando un mezzo meccanico (escavatore) per raggiungere il punto in cui il cane era intrappolato. Riuscendo ad accedere alla tubatura, la squadra ha potuto recuperare l’animale sano e salvo per poi affidarlo al padrone.