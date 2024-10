Savignano, il 31 ottobre torna Halloween on the road

Giovedì 31 ottobre Savignano festeggia Halloween on the road. Tutti gli eventi della festa in maschera, a cura di cooperativa Koinè e Comune di Savignano sul Rubicone, avranno inizio alle 16:30 e saranno a partecipazione gratuita. Il centro storico sarà pedonalizzato per permettere ai bambini e a tutti i partecipanti di muoversi liberamente per fruire degli eventi.

Punti truccabimbo, set fotografici, suggestivi spettacoli dal vivo, musica in filodiffusione, addobbi a tema saranno la cornice in cui piccoli e grandi potranno godersi un pomeriggio di “dolcetti o scherzetti”, in attesa della festa di Ognissanti del 1° novembre, seguita dalla Commemorazione dei Defunti del 2 novembre.

Gli artisti di strada che si cimenteranno nelle esibizioni itineranti saranno i performer della Mutoid Waste Company, con l’attesissimo spettacolo di fuoco “Games with flames” che andrà in scena alle 17:00 e alle 19:00 in Piazza Borghesi, dove si esibirà dalle 16:30 Veronica e i suoi tessuti, in un energico spettacolo di acrobatica aerea; dalle 16:30 troveremo Gianni Risola “Otto Panzer” in piazza Amati, impegnato nei consueti numeri di autentica bizzarria; non mancheranno il duo Il Gobbo e la Strega e infine gli zombie giocolieri della Compagnia dei Lillupuziani. Zucchero filato sarà distribuito nei pressi della biblioteca comunale, mentre in via Battisti la sezione comunale di Avis preparerà cioccolata calda per tutti.

L’accesso agli eventi di piazza è libero e gratuito.

Halloween on the road è possibile grazie alla collaborazione esercenti del centro storico. Partecipano con sconti speciali Gelateria Sweet Line, Rananà, Pizzeria O’ Basilico, Lady, mentre i ristoratori e i bar Emporio Bislacco, Lo sport, Bar Centrale e Bar Galleria avranno in menu aperitivi e piatti a tema. Omaggi per i bambini e altre sorprese saranno disponibili in tante attività, che contribuiscono al pomeriggio di festa: Biblioteca Gastronomica, Ossteria!, Tabaccheria Alessandrini, Torroni Olga boutique, Rananà, Orto Imperial, Trattoria dell’Autista, Bar Centrale, Agenzia Rubicone, Agenzia Bastoni Assicurazioni, Rosticceria del Corso, Macelleria Remo Zamagni, Bar Galleria, Charme Profumeria, The Crafty Balloon Studio, Gelateria Sweet Line, Armonia Idee, Macelleria Zannoni, La Sanitaria, Benetton 012, Silvano Specialità, Lady, Tecnorete agenzia immobiliare, Fabbri cartolibreria, Libreria Holt, Marisa Manfredi abbigliamento, Panificio Il Salice, Posta abbigliamento Emporio Bislacco, Bar Mojto, Lo Sport, Retrogusto Enoteca, Profumo di cucina, Frutta e verdura Pasolini, Pizzeria O’ Basilico.