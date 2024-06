Savignano, il 12 giugno il “Mercatino dei Puffetti” per la gioia dei bambini

La “Dolce Estate” di Savignano sul Rubicone è già entrata nel vivo. Mercoledì 12 giugno dalle 20, nella piazza don Melchiorre Baroni in zona Conad, appuntamento per i bambini con il “Mercatino dei Puffetti”. Oltre allo scambio/compravendita di giocattoli tra tutti i piccolissimi partecipanti, saranno offerti animazione, truccabimbi, un omaggio ai bambini iscritti al mercatino e anche uno sfizioso spuntino per tutti i partecipanti. L’adesione è libera e gratuita, l’iscrizione è obbligatoria, il regolamento del mercatino è pubblicato sulla pagina facebook della Consulta di Rio Salto – Castelvecchio. Per informazioni e iscrizioni 347 103 8346 (Assunta, presidente della Consulta). Il programma della Dolce Estate può subire variazioni, gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram SavignanoViva. Per informazioni: ufficio cultura al numero 0541 944017.