Savignano, i carretti del gelato di Sancisi conquistano la Spagna: “I nostri artigiani con una cura maniacale del dettaglio”

Da Savignano ad Alicante, passando per Gatteo Mare: la storia di Leonardo Sancisi è una piccola favola moderna, in cui il mestiere dei genitori si tramanda di padre in figlio, mutando forma senza mai perdersi. Lui – professione designer – ha deciso di proiettare nel futuro l’azienda di famiglia, produttrice locale di gelati, creando uno spin-off che dopo qualche anno sta letteralmente conquistando una nicchia nel mercato mondiale. Figlio di mastri gelatai da due generazioni, Leonardo ha saputo valorizzare il concetto di carretto come vero e proprio mezzo di comunicazione, trasformando il suo prodotto in un oggetto di design made in Italy. Anzi.... made in Romagna.

In questi giorni è volato ad Alicante, ospite del distributore spagnolo Gooper al 5° Gran Premio del Helato, dove i migliori gelatai e specialisti hanno messo in mostra le ultime novità del settore. Una vetrina importante per la Sancio Cart, che da qualche anno spedisce i suoi carretti artigianali in giro per il mondo, dalla Romania all’Inghilterra, dall’Africa all’Australia. Piacciono soprattutto perché sono pezzi unici, in cui la funzionalità si sposa sempre con l’estetica. E proprio grazie a Sancio Cart che anche i mestieri più antichi sopravvivono allo tsunami della tecnologia. “Un processo che mette a sistema i migliori artigiani romagnoli, un team fatto tutto di giovani che ha saputo reinterpretare la tradizione in una chiave moderna”, racconta Leonardo. “Utilizziamo solo materiali top di gamma come acciaio Inox e multistrato marino per esterno. Ed é proprio qui che subentrano i nostri artigiani: fabbri, falegnami e sarti realizzano, partendo dal nostro progetto, pezzi su misura che poi vengono assemblati e spediti in tutto il mondo. La nostra forza – spiega – è proprio la cura maniacale del dettaglio: creiamo tutti prodotti unici e distintivi che rappresentino il cliente e la sua identità di ristorazione”.