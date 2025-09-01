Savignano, guida senza patente una Smart sotto sequestro e minaccia gli agenti: 65enne denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Savignano, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha intercettato una Smart condotta da un magrebino di 65 anni. L’auto era sotto sequestro e l’uomo è risultato privo di patente di guida: l’auto è stata quindi affidata a un custode acquirente, per la prevista confisca. L’uomo è stato denunciato per guida senza patente, recidiva, e minacce a pubblico ufficiale.

Sempre venerdì sera, una pattuglia a mezzanotte circa ha fermato una Citroen C3. Alla guida un trentaduenne straniero residente in zona che è risultato avere un tasso alcolemico di 1,14 g/l. Si è pertanto proceduto al ritiro della patente ed alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.