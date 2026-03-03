Savignano, guida contromano ubriaco con un tasso sei volte i limiti di legge ma si imbatte nella polizia locale

SAVIGNANO. Ieri sera alle 18 circa una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio a Savignano sul Rubicone ha notato un’autovettura Renault percorrere in senso contrario di marcia a quello consentito una strada a senso unico. L’automobile è stata raggiunta e fermata. A bordo il solo conducente e proprietario del veicolo, un sessantenne residente in zona. Gli agenti hanno notato subito evidenti sintomi di ubriachezza e pertanto sottoposto l’uomo a test etilometrico: all’esito è risultato un tasso pari a 3,1 g/l (il limite di legge è 0,5). Per questo motivo si è proceduto al sequestro dell’autoveicolo, al ritiro della patente di guida per la prevista sospensione ed alla denuncia a piede libero dell’automobilista per guida in stato di ebbrezza.