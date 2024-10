Savignano, grosso pino crolla accanto a scuola poco prima dell’uscita degli studenti

Tragedia sfiorata: un grosso pino è caduto di fronte all’Istituto superiore “Marie Curie” poco prima di mezzogiorno e da lì a poco sarebbero usciti da scuola centinaia di studenti. Forse le piogge intense e un apparato radicale debole ne hanno determinato l’instabilità. Per fortuna, è crollato in un momento in cui non c’erano studenti e mezzi sotto. Grande lo sgomento di alcuni genitori, arrivati per attendere i figli all’uscita di scuola, quando con un “crac” l’enorme pianta è collassata sulla recinzione della scuola.

«I pini vanno piantati in pineta, e non in città, dove rompono anche l’asfalto e le tubazioni delle case - è il commento di alcuni cittadini savignanesi - Sono stati messi a dimora vari decenni fa e andavano forse capitozzati più spesso, non tenuti così alti. Sono stati una scelta disgraziata. Tre pini giganteschi caduti in tre anni sono troppi. Servono soluzioni anche drastiche prima che qualcuno si faccia male».

Altri due pini erano caduti un paio di anni fa, di notte e di mattina presto, su quella stessa strada.