Savignano, grande successo per il Carnevale 2026 in centro storico

Un carnevale da ricordare a Savignano. Con 40 chili di coriandoli, 60 chili di caramelle , 20 di cioccolatini, 250 palloni e tantissimi gadget e doni offerti da Tigotà, con Conad e Romagna Banca sponsor del Carnevale 2026, è andata in scena ieri in centro storico una bellissima festa.

Il successo dell’evento è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto attivarsi il Comune, la cooperativa Koinè, l’associazione genitori “A scuola con Cesare”, con la collaborazione delle famiglie savignanesi che hanno aperto le loro case per consentire i lanci di omaggi e dolcetti. Le performance di Josie e Dave della compagnia “Nador de la Nuit”, con giochi di clownerie, improvvisazioni e bolle giganti, la ChocoParade!, con la parata al cioccolato di Willi Wonka in collaborazione tra Accademia Creativa ed Eurochocolate, la Parata delle molle danzanti a cura di Prestige Eventi e “Il Meraviglioso Paese di Alice” del Teatro Cinquequattrini hanno attratto in centro storico circa 3000 persone. Tra queste moltissimi alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo che con tante classi hanno partecipato alle sfilate in maschera. La scuola vincitrice con il gruppo più numeroso è stata la primaria “Aldo Moro” che ha ricevuto un buono spesa da 120 euro utilizzabile alla Cartoleria Silvia.

“Abbiamo pensato ad un Carnevale che coinvolgesse soprattutto i bambini e le famiglie e si potesse adattare alla conformazione del centro storico di Savignano sul Rubicone – commenta Giorgia Grilli della Cooperativa Koiné - abbiamo scelto di festeggiare nel pomeriggio del martedì grasso e non della domenica, giorno molto inflazionato per festeggiare il Carnevale dalle nostre parti, e di utilizzare la formula già consolidata con Halloween, ovvero sfilate a terra e lanci di gadget e dolcetti come avviene con i classici carri nelle parate tradizionali. L’idea ci ha premiato e siamo molto soddisfatti del successo che abbiamo riscontrato. Vorremmo ringraziare i genitori dell’associazione “A scuola con Cesare”, il cui aiuto è stato fondamentale per organizzare un evento di tale portata”.

“Ci era stato chiesto dalle nostre famiglie di attivarci per il Carnevale e lo abbiamo fatto volentieri. Le famiglie hanno risposto partecipando numerose e collaborando anche attivamente all’evento e per questo le ringrazio – afferma il sindaco Nicola Dellapasqua - è stato un pomeriggio divertente, festoso, allegro, sicuramente un grande successo che ci rende orgogliosi. Ringrazio in maniera speciale la cooperativa Koinè per la creatività e la passione che sempre mette negli eventi e l’associazione genitori “A scuola con Cesare”, perché la loro partecipazione e condivisione ha fatto la differenza”.