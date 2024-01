Savignano. Giovanissimi teppisti scatenati, Outlet devastato nella notte

Non un semplice vandalismo ma un raid insensato e allarmante sferrato da un branco di giovanissimi teppisti si è abbattuto sabato sera sulla zona del “Fashion Outlet” a Savignano, nella zona dell’Iper Rubicone. Attorno all’ampio complesso sorto come store di alta moda, e dove si trovano al momento una palestra e una farmacia, è andata in scena una furia cieca, a suon di colpi con bastoni e calci contro le porte-finestre dell’edificio. È stato inoltre allagato, usando un idrante, uno spazio comune al coperto, dove si trovano i bidoni dei rifiuti e le uscite di sicurezza. Tutto è stato filmato in un impressionante video di 29 secondi, fatto circolare sui social. Si vede in modo chiaro che almeno 7 o 8 scalmanati, che sembrano ragazzi forse minorenni, condividono quei momenti di follia. Indossano tute e felpe con cappucci alzati, presumibilmente per non rendersi riconoscibili, e gridano frasi sconnesse. A quanto pare, è stato qualcuno di loro a fare le riprese, come se volesse immortalare e poi mostrare al mondo qualcosa di cui andare fieri. Tutto fa pensare all’esplosione di un disagio psicologico e sociale vissuto “in branco” da chi cova rabbia, o più semplicemente riempie una spaventosa “noia” esistenziale con comportamenti fuori controllo e prove di spavalderia. Azioni che, non va mai dimenticato, sfociano molto spesso in veri e propri reati.

Il sindaco di Savignano, Filippo Giovannini, è stato informato dei fatti pochi minuti dopo che sono avvenuti ed è sconcertato. Parla di «un atto spropositato», su cui si è già confrontato con la polizia locale e con i carabinieri. Forse già oggi potrebbe esserci un incontro per analizzare la situazione, al di là delle indagini sull’episodio, che ovviamente sono scattate subito. Anche perché sembra che già da qualche tempo attorno all’Iper Rubicone siano state notate bande di teen-ager poco raccomandabili.