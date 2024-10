Savignano, giochi da tavolo, che passione: Amarboard inaugura la sua sede

Giochi da tavolo, che passione. Lo può ben dire la neonata associazione Amarboard, che da lunedì 14 ottobre entrerà per la prima volta nella sua sede a Savignano sul Rubicone, in via Matteotti 28 (Borgo San Rocco), grazie all’accoglienza e al supporto degli Amici di Don Baronio e del Comune di Savignano sul Rubicone.

Il gioco da tavolo, spiegano dall’associazione, e qualcosa di più di un semplice gioco, non è “solo” Monopoli, Risiko, o Scarabeo. Forse non tutti sanno che i giochi da tavolo nel mondo non sono riservati solo ai bambini, anzi sono frequentati principalmente da adulti, ragazzi, famiglie e perfino aziende per la loro capacità di allenare la mente, avvicinare le persone, favorire la socialità , la condivisione e il lavoro di squadra, oltre che proporre una valida alternativa all’uso dello smartphone e dei social. Nel mondo ogni anno escono oltre 3.000 nuovi giochi da tavolo. Le caratteristiche del gioco da tavolo moderno sono una durata contenuta - da 30 a 60 minuti -, una incidenza marginale del fattore “fortuna” nel successo del gioco e una prevalenza invece della capacità di strategia e di tattica. Inoltre il gioco da tavolo moderno e pensato per essere accessibile a tutti, dai bambini ai ragazzi agli adulti.

A gennaio 2024 e nata l’associazione Amarboard, che riunisce 24 soci fondatori appassionati di questo mondo che vivono a San Mauro, Savignano, Gatteo, Longiano e comuni limitrofi. Amarboard è anche Tana di Goblin di Forli-Cesena, grazie all’affiliazione alla più grande associazione nazionale del settore, la Tana di Goblin. Oggi il gruppo, tra soci e simpatizzanti conta circa 50 persone “ma vogliamo crescere ancora – commentano da Amarboard - vi aspettiamo già da lunedì 14 ottobre in via Matteotti. Seguiteci sui social, per non perdervi i nostri appuntamenti settimanali e mensili. Buon Gioco!”