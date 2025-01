Savignano, furto notturno con spaccata al Sottomarino Giallo

Ladri notturni spaccano la porta d’ingresso a vetri. La notte di Capodanno ha visto al Sottomarino Giallo, in centro a Savignano, ignoti delinquenti prendere un tombino da terra e utilizzarlo per mandare in frantumi la porta della osteria-ristorante. Poi hanno rubato gli spiccioli contenuti nel fondo cassa e sono scappati. I danni alla porta alla fine sono molto maggiori del bottino. E ieri mattina hanno obbligato il titolare a creare una porta di fortuna con delle assi in legno, in attesa degli artigiani per rifare l’infisso. Molti savignanesi esprimono solidarietà al titolare e condannano il gesto criminoso.