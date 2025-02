Alle 23.30 di martedì 4 febbraio, una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Savignano con in appoggio un autobotte del distaccamento di Cesena, sono intervenute a Savignano sul Rubicone in Piazza Pertini per l’incendio di un furgone.

Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme che avvolgevano l’interno mezzo evitando che si propagassero al vicino edifico. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.