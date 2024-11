Savignano, fu ferita in guerra, ora Vitalina festeggia i cent’anni col sindaco

Festa per una nuova centenaria, che da sempre abita a Savignano. Vitalina Stacchini, originaria di San Giovanni in Compito, dove in gioventù lavorava la terra, durante la guerra fu ferita gravemente a una mano nel 1944, ma è sempre stata una donna forte, che ha guardato avanti con tenacia. Quando nel 1949 si sposò con Domenico Pompili, artigiano scomparso vent’anni fa, si è trasferì in centro a Savignano. Hanno avuto due figli: Claudio e Patrizia.

Domenica scorsa, Vitalina ha soffiato su cento candeline, attorniata da vari parenti. Ha fatto festa in casa e ha ricevuto anche la visita del primo cittadino: «Le ho portato gli auguri di tutta Savignano - riferisce il sindaco Nicola Dellapasqua - per un traguardo così importante. Ringrazio di cuore per l’ospitalità festosa. Sono sempre felice e grato di celebrare le persone che appartengono alla generazione che ha vissuto il passaggio del fronte a Savignano, e che sono state in prima linea nella ricostruzione della città, restituendoci una comunità solidale».