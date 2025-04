Savignano, festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni

In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo il Comune di Savignano sul Rubicone celebra la ricorrenza del 25 aprile con un doppio appuntamento, in collaborazione con Anpi, Comitato provinciale Forlì-Cesena e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Venerdì 25 aprile l’appuntamento sarà alle 9,15 di Borgo San Rocco per il ritrovo e la partenza del corteo e la posa delle corone di alloro. Passando per Corso Matteotti, Corso Vendemini e piazza Amati, il corteo toccherà via Togliatti, viale della Libertà e via F.lli Rosselli, per approdare in Corso Perticari e via Don Minzoni e approdare in piazza Borghesi per la deposizione dell’ultima corona in omaggio ai Caduti della Seconda guerra mondiale. Alle 10 in Arena Gregorini si svolgerà la cerimonia di commemorazione alla presenza e con l’intervento del sindaco Nicola Dellapasqua e di Gianfranco Miro Gori, presidente di Anpi Forlì-Cesena. Parteciperà alla commemorazione il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Un secondo momento coinvolgerà gli studenti delle scuole di Savignano sul Rubicone cui è dedicato lo spettacolo teatrale di Emergency dal titolo Stupidorisiko – Una geografia di guerra, giovedì 15 maggio alle 11 al Cinema Teatro Moderno. La cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre il tricolore.