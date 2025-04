Savignano, falsifica la targa per sfuggire agli autovelox mentre va al lavoro: denunciata donna di 64 anni

Una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, impegnata nella zona del Rubicone Shopping Centre, notava un’autovettura Opel posteggiata con qualcosa di strano. Un esame più accurato consentiva agli agenti di scoprire che la targa posteriore era stata contraffatta, tramite la modifica di un numero.

Gli agenti si appostavano quindi nelle vicinanze ed attendevano l’arrivo del conducente, poi identificato in una donna di 64 anni residente in zona, proprietaria dell’automobile, alla quale il veicolo è stato sequestrato per la prevista confisca. La donna è stata denunciata per la contraffazione della targa, che a quanto pare è stata fatta per “sfuggire” agli autovelox della statale adriatica, che percorre quotidianamente nel tragitto casa-lavoro. Ora i dati verranno comunicati ai comuni cui pertengono i velox per verificare i transiti e procedere, nel caso, alle contestazioni dei passaggi a velocità eccessiva effettuati con la targa falsificata.