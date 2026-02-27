Savignano, entra nella strada riservata agli studenti di Fiumicino e la Polizia Locale scopre la droga in auto: patente ritirata

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, impegnata nel presidio della zona scolastica di Fiumicino in coincidenza con l’uscita da scuola degli alunni, ha fermato un autoveicolo che, nonostante i divieti di transito negli orari di entrata e di uscita degli studenti, stava percorrendo la strada di fronte al plesso scolastico. Alla richiesta di consegna dei documenti di circolazione, per la dovuta contestazione dell’infrazione al codice della strada, gli agenti notavano un certo nervosismo del conducente e sentivano un odore inequivocabile provenire dall’abitacolo. Approfondivano così i controlli trovando 2 grammi di stupefacenti a bordo, immediatamente sequestrati. L’uomo, un ventottenne del riminese, è stato segnalato al Prefetto. La patente di guida è stata ritirata.