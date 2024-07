Savignano, entra con delle bottiglie di vetro al parco pubblico e scatta la multa

La sera di mercoledì 17 luglio le polizie locali dell’Unione Rubicone e Mare, nell’occasione rinforzata da una pattuglia della polizia locale di Cesena, di Gatteo e di San Mauro Pascoli, hanno svolto un servizio coordinato di controllo stradale. L’iniziativa, inquadrata nell’ambito del più ampio quadro di “estati sicure” definito dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha comportato, dalle 20.30 alle 22, contemporanei posti di controllo attorno al casello autostradale “Valle Rubicone”, per il controllo dei veicoli e dei conducenti provenienti dalla riviera o diretti ad essa ed in marcia nelle principali direttrici di traffico. Sono stati fermati e controllati 79 veicoli e 94 persone.

Una persona è stata sanzionata a Savignano sul Rubicone per avere introdotto in un parco pubblico bottiglie di vetro (cosa vietata dal Regolamento di polizia urbana e segnalata agli ingressi dei parchi).

Sono scaturite 4 contestazioni per mancata revisione del veicolo, una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza ed un verbale per mancato uso delle cinture di sicurezza. Nel corso della serata sono stati controllati altresì un pubblico esercizio ed alcuni luoghi di aggregazione, tra cui parchi pubblici e stazioni ferroviarie.