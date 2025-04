Savignano, “Energin”: il gin prodotto a Castelvecchio trionfa a Londra

“Energin”, il London Dry Gin premium italiano prodotto dalla giovane azienda 4Spirits di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone ha conquistato un doppio, prestigioso riconoscimento alla London Spirits Competition (LSC) 2025. Il gin, infatti, si è aggiudicato la Medaglia d’oro, con il punteggio di 97 punti su 100, e ha ricevuto l’ambito titolo di “Spirit Of The Year Italy”, consacrandosi come il miglior gin italiano in gara secondo i rigorosi parametri della competizione londinese.

«Siamo orgogliosi e onorati di ricevere questi riconoscimenti dalla London Spirits Competition - ha dichiarato James Bonanni, Master Distiller e Co-fondatore di 4Spirits - la Medaglia d’Oro e il titolo di ‘Spirit Of The Year Italy’ non sono solo un premio alla qualità di Energin, ma una conferma che il nostro approccio è vincente. Questo successo ci motiva a continuare a perseguire l’eccellenza e a portare l’artigianalità e la creatività italiana nel mondo degli spirits».