Savignano, elezioni europee: il Pd la spunta su Fratelli d’Italia

In attesa dello spoglio delle schede per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Savignano, che avrà inizio oggi alle 14, il Pd l’ha spuntata su Fratelli d’Italia nel duello delle elezioni europee. Ecco i risultati finali nelle 17 sezioni in cui si è votato: Pd 34,70%, Fratelli d’Italia 31,68%, Movimento 5 Stelle 7,46%, Lega 6,62%, Forza Italia 6,47%, Alleanza Verdi Sinistra 4,71%, Stati Uniti d’Europa 2,80%, Azione 2,39%, Pace Terra Dignità 1,81%, Libertà 0,79%, Alternativa Popolare 0,44%, Sudtiroler Volkspartei 0,13%.