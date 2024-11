Savignano, Edoardo Turci nuovo presidente della Accademia dei Filopatridi

Edoardo Turci, ha 68 anni e abita a Sant’Angelo di Gatteo: è stato eletto sabato scorso nell’assemblea accademica che si era riunita per l’elezione del presidente dopo la recente e prematura scomparsa di Vincenzo Colonna, presidente in carica dal 2022 e che è stato ricordato e omaggiato all’inizio della seduta.

Accademico corrispondente dai primi anni Duemila, Turci è poi passato fra gli ordinari, assumendo il ruolo di amministratore fino al 2010; poi di bibliotecario accademico fino al 2019 e, infine, segretario fino a sabato scorso. Ha quindi ricoperto tutte le cariche più significative del sodalizio culturale savignanese, per giungere poi al ruolo di presidente. Vari i suoi meriti in campo culturale e nel 1993 ha ricevuto l’onorificenza di cavaliere della Repubblica; giornalista-pubblicista dagli anni ‘80, dal 1988 ad oggi conta fra sue pubblicazioni e saggi circa una settantina di titoli di storia locale e non solo. Inoltre è Ispettore onorario della Soprintendenza di Ravenna – Beni architettonici, monumentali e paesaggistici, per i Comuni di Gatteo, Gambettola, Savignano, San Mauro Pascoli e Mercato Saraceno. Nel 2006 gli è stata conferita la massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow (PHF), mentre nel 2022 è diventato cittadino onorario di Mercato Saraceno, nonché socio onorario del Rotary Club Cesena - Valle Savio. È stato fino all’aprile scorso comandante della polizia locale di Cesenatico, svolgendo servizio per un anno in più, a titolo gratuito, dopo avere raggiunto i limiti d’età lavorativa.