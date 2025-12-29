Savignano. Due patenti ritirate

Sabato pomeriggio gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare hanno fermato per un controllo un’auto in transito sulla via Emilia, a Savignano sul Rubicone. Alla guida c’era un trentaduenne residente in zona che mostrava segni di insofferenza e nervosismo. Durante l’ispezione dell’abitacolo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente un grammo di cocaina.

All’uomo, a cui è stata ritirata la patente di guida, è stato contestato il possesso di droga per uso personale ed è stato segnalato al Prefetto.

Poco più tardi, sempre a Savignano sul Rubicone, gli agenti hanno fermato e controllato un autocarro che trasportava rifiuti. Il trasporto è risultato irregolare e si è quindi proceduto alla denuncia a piede libero del vettore, a cui è stata ritirata la patente di guida come previsto dalle nuove norme in vigore dallo scorso agosto. L’autocarro è stato sequestrato in vista della prevista confisca.