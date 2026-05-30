Savignano, domato un incendio di sterpaglie lungo l’A14

Intorno alle ore 13 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a causa di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato lungo l’autostrada A14 in direzione nord, precisamente al chilometro 102 nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Cesena. Sul posto sono entrate in azione le squadre operative provenienti da Savignano e Cesena. Il rogo ha interessato un’area di circa 700 metri quadrati di vegetazione. Durante l’intervento i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme, che si stavano avvicinando a un’azienda agricola limitrofa. Sul luogo sono intervenuti anche il personale autostradale e una pattuglia della Polizia autostradale.