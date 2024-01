Savignano, Dellapasqua traccia la road map per il 2024: in arrivo anche il Cau

La lista dei lavori per il 2024 e il Centro assistenza e urgenza (Cau) presso il Santa Colomba. L’attuale vice sindaco non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura a sindaco, ma tutto porta a pensare che alla fine, accolga la richiesta che viene da tutto l’attuale centrosinistra.

Il Cau è la nuova struttura per i problemi di salute urgenti e non gravi della popolazione, che verrà attivata a Savignano, come già per Cesenatico e Santarcangelo. Dopo che il Santa Colomba una ventina di anni fa perse il pronto soccorso, questo è un servizio molto gradito dalla popolazione. Il nuovo servizio è curato dall’Ausl per i problemi di salute urgenti e non gravi della popolazione del distretto, attivato con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio qualificato in tempi brevi, con accesso diretto ogni giorno. Si spera che diventi operativo entro dodici mesi arricchendo l’offerta sanitaria del territorio. I medici di medicina generale sono il primo riferimento per i bisogni di salute, ma il loro è un servizio con un arco temporale limitato. Per le emergenze-urgenze sanitarie, ossia quando fosse a rischio la vita e l’incolumità della persona, comunque sarà necessario continuare a chiamare il 118 o a rivolgersi al Pronto soccorso degli ospedali di Cesena o Rimini.

In attesa di sciogliere la riserva per candidarsi alle prossime elezioni l’attuale vicesindaco Nicola Dellapasqua nella sua pagina Facebook ha pubblicato una lista di lavori dal titolo “Buoni propositi per il nuovo anno”. «Nel bilancio 2024 ci sono opere che verranno realizzate nella nostra Savignano sin da subito - afferma - sono frutto dell’ascolto continuo di cittadinanza e quartieri, che ringraziamo per la passione che mettono in campo ogni giorno per la nostra città. Ecco alcuni degli investimenti più rilevanti: 1,5 milioni di euro per messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole; 730 mila euro per la rifunzionalizzazione della biblioteca comunale: 3,2 milioni di euro per la manutenzione di strade urbane, realizzazione del parco di Valle Ferrovia, riqualificazione di viale della Libertà e di piazza Falconi. Poi la riqualificazione della fototeca “Marco Pesaresi”, le sistemazioni di via Rubicone Destra e via Colombarazzo fino al ripristino completo dopo i danni da alluvione. 150 mila euro per l’implementazione di 22 nuove telecamere e il rafforzamento controllo del di vicinato, misure importanti per garantire la nostra sicurezza. Otto sono i milioni di euro per la realizzazione della nuova bretella del Rubicone finanziata dalla Provincia. Con la partenza di questi cantieri compiamo un altro passo verso una città più moderna e sicura».

Nicola Dellapasqua è ritenuto il candidato naturale per il centrosinistra nelle prossime elezioni amministrative di primavera. 36 anni, laureato in storia e filosofia, dopo l’esame di abilitazione svolge la professione di consulente finanziario, mentre è vicesindaco di Savignano dal 2014, ossia in entrambe le legislature guidate dal sindaco Filippo Giovannini. Non ha però ancora sciolto la riserva: «Penso di sciogliere la riserva entro il mese di gennaio - afferma – mi fanno ovviamente piacere le attestazioni di stima che stanno arrivando da varie parti e tanti cittadini. I lavori in partenza per il 2024 sono tanti e importanti. Soddisfatto poi per il Cau, dove l’Ausl e l’Amministrazione attuale hanno lavorato in piena sintonia e con una nostra grande determinazione».