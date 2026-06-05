Savignano, degrado nell’area dell’ex Centro Baiardi

Protesta per situazione di grave incuria e degrado in cui versa l’area verde piantumata e situata nelle immediate vicinanze del Centro ricreativo Baiardi. Nei giorni scorsi un cittadino di Savignano ha mandato una Pec per farsi portavoce di un malessere diffuso tra i residenti del quartiere Cesare.

L’area in questione presenta attualmente diverse criticità: dalla crescita incontrollata di erbacce, rovi e sterpaglie che stanno soffocando la vegetazione esistente e compromettendo il decoro urbano e anche problemi di sicurezza e igiene.

«Con la Pec inviata in municipio – espone il portavoce dei residenti – viene chiesto un sopralluogo tecnico urgente per verificare la gravità della situazione descritta. Poi programmare nel più breve tempo possibile un intervento straordinario di sfalcio, pulizia e ripristino del decoro e della sicurezza dell’area». Si protesta quindi per l’attuale «degrado e abbandono nell’area ex Centro Baiardi a Savignano con grave incuria e progressivo degrado che interessa il quartiere Cesare di Savignano, nello specifico l’area verde piantumata e situata nelle immediate vicinanze dell’ex Centro ricreativo Baiardi».

«Ad oggi la situazione della zona è sotto gli occhi di tutti i residenti – prosegue – una giungla urbana: erbacce, rovi e sterpaglie crescono in modo incontrollato, soffocando la vegetazione e deturpando il decoro del quartiere. La fitta vegetazione e l’accumulo di fogliame favoriscono la proliferazione di insetti e parassiti, trasformando l’area nel perfetto ricettacolo per l’abbandono di rifiuti. Lo stato di totale abbandono dell’ex centro Baiardi trasmette un forte senso di insicurezza e trascuratezza per l’intero vicinato, penalizzando chi vive in via Decio Raggi e nelle vie limitrofe. I cittadini pagano le tasse e hanno il diritto di vivere in un ambiente dignitoso, sicuro e curato. Chiediamo semplicemente – conclude – che il Comune esca dai propri uffici, effettui un sopralluogo e programmi un intervento urgente di sfalcio e pulizia straordinaria».