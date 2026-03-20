Savignano, debutta il “Segone del Rubicone”: via alla gara dei taglialegna

Presente quella sensazione di insoddisfazione per cui ciò che ti circonda non è mai abbastanza? E che porta sempre alla medesima soluzione: andarsene. Ecco. Per evitare di prosciugare il conto in banca dallo psicologo o in viaggi verso l’ignoto si consiglia di far tappa a Savignano sul Rubicone. Dove, con un “giro di tombola” all’ormai celebre “Pala Tombolone” in inverno e un concerto all’aperto d’estate nel centralissimo “Chiosco Botanico” (riaprirà il 3 aprile, ndr) ci sarà sempre l’occasione per ritrovare un accenno di sorriso. Per consulenze citofonare al campanello dell’associazione “Rubicone Eventi”. Uno tra Nicola Carlini, Andrea Astolfi, Rodolfo Zoffoli, Alberto Gozi, Paolo Righi &Co. senza dubbio concederà udienza. E qualcosa inventerà. Come fanno, in ogni periodo dell’anno, organizzando momenti di divertimento mossi dal desiderio di «avvicinare sempre di più la comunità di Savignano e valorizzare il comune dove siamo nati e cresciuti», spiega senza fronzoli Carlini.