Savignano, “Dbr”: una storia di famiglia lunga 55 anni e tre generazioni

Savignano sul Rubicone
  • 08 giugno 2026
Un traguardo prestigioso per l’azienda di Savignano
Un traguardo prestigioso per l’azienda di Savignano

Cinquantacinque anni di attività per un’azienda storica che si occupa di distribuzione di birre, vini e bevande sul territorio romagnolo. L’azienda savignanese “Dbr di Della Bartola Renato Srl”, opera dalla riviera del mare Adriatico ai piccoli borghi dell’entroterra e si avvicina alla terza generazione della stessa famiglia.

Nata nel 1971 per iniziativa del 29enne Renato Della Bartola, inizialmente con sede a Bellaria, e con attività di pasta fresca, pasticceria, dolciumi e bibite. Poi dal 1971 si è prima trasferita in località Capanni di Savignano, nel 1983 a Savignano centro e nel 1988 nella zona artigianale del quartiere Cesare, dove ha costruito un nuovo capannone che nel 1992 è diventato l’attuale sede. Inizialmente concepita come ditta individuale si è poi trasformata in Srl nel 2016, su iniziativa di Renato Della Bartola, coadiuvato dalla moglie Nevia D’Alonzo, originaria di Pescara. Dalla felice unione sono arrivati i figli Cristina e Massimiliano e poi i nipoti Ludovica, Matilde, Vittorio, di cui la prima lavora a tempo pieno nella “Dbr”. Negli anni ’80 l’azienda ha deciso di abbandonare il comparto della pasta fresca e pasticceria ed è passata completamente al settore beverage, specializzandosi soprattutto in bibite, birre, vini. Nelle birre, in particolare, l’azienda propone grandi marchi di qualità. La clientela storica è costituita soprattutto da alberghi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Il fondatore, che era nato il 7 giugno 1942, è venuto a mancare il 7 giugno 2024 a seguito di una malattia. «Avremmo voluto festeggiare il 50° in grande stile – affermano i figli – ma nel 2021 nostro padre stava già male e quindi abbiamo rinviato. Ogni anno, comunque, ci siamo sempre ritrovati in un momento conviviale a tavola con tutti i dipendenti, alla fine della stagione estiva. Commercializziamo bibite, vini e birre. Come birre i marchi principali sono la bavarese Ayinger, la Krombacher della Renania-Vestfalia, e la Forst, quest’ultima oggi rimasta l’unica birra italiana con sede nell’altoatesino».

Un cammino in crescendo che porta l’azienda di Savignano a distinguersi in un settore dove la concorrenza non manca: «Questi 55 anni sono passati di corsa. Però dover affrontare tanto lavoro e sudore non ci ha mai spaventato. Anno dopo anno l’azienda è cresciuta. Vendiamo in tutta la Romagna e anche nelle Marche, con circa 500 clienti da Faenza a Fano e con tanti altri sulla costa adriatica. Questo lavoro non è semplice, ma porta anche soddisfazioni. Oramai siamo alla seconda-terza generazione come pure anche i nostri clienti più affezionati che serviamo con orgoglio».

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