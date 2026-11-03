Savignano, dal vano della ruota di scorta spuntano quattro pc portatili e un tablet: scoperti i ladri seriali dell’area di Servizio Rubicone Ovest

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato due giovani per “furto aggravato in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli” poiché, controllati a bordo di una vettura in sosta al “Romagna Shopping Valley”, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi ed arnesi idonei allo scasso nonché - nascosti nel vano della ruota di scorta - un telefono cellulare, un tablet, quattro computer portatili imballati e altri articoli di pelletteria. I dispositivi elettronici, in parte sottratti nei giorni precedenti dall’interno di alcune autovetture in sosta presso l’area di servizio “Rubicone ovest”, sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre la restante refurtiva sottoposta al vincolo del sequestro penale;