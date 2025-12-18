Savignano, dal Cip stella di bronzo per Massimiliano Evangelisti

A Savignano è stata assegnata a Massimiliano Evangelisti, presidente dell’Associazione culturale sportiva dilettantistica (Ascd) Ridetowin, la Stella di bronzo al valore come delegato Cip 21-24 di Forlì-Cesena.

Il riconoscimento viene dal Cip, Comitato italiano paralimpico che venerdì 12 dicembre lo ha consegnato al presidente Evangelisti in occasione della cerimonia dedicata alle Benemerenze Cip 2024. L’evento si è svolto nella sede regionale del Cip, a Bologna, una giornata dedicata al riconoscimento dei meriti di atleti, dirigenti, tecnici e società nel settore paralimpico dell’Emilia Romagna. Erano presenti alla consegna della Stella di bronzo Melissa Milani, presidente Cip Emilia Romagna, l’assessore allo Sport del Comune di Savignano sul Rubicone Alessio Tomei e il delegato Coni di Bologna Furio Veronesi.

Massimiliano Evangelisti dirige l’ascd Ridetowin, nata a Savignano sul Rubicone per diffondere la cultura dello sport e promotrice di eventi, iniziative e partecipazioni a manifestazioni sul territorio. “L’associazione - spiega il presidente Evangelisti - vuole essere un punto di incontro per chi crede nei valori della condivisione, dell’impegno e della passione, dentro e fuori dal campo. Questo riconoscimento è frutto del lavoro dedicato alla sensibilizzazione dello sport paralimpico. Ricordo, tra le ultime iniziative messe in campo da Ridetowin, la 51esima edizione della podistica di Santa Lucia, 9° memorial Paci - trofeo Paci lo scorso 7 dicembre, che ha riscosso una massiccia partecipazione”.

“ll Comitato Italiano Paralimpico svolge un ruolo fondamentale non solo nella promozione dello sport, ma nella diffusione di una cultura dell’inclusione che mette al centro la persona, il talento e l’impegno – ha detto l’assessore allo Sport Alessio Tomei -. Valorizzarne l’azione, anche attraverso il riconoscimento del lavoro dei volontari, significa investire in una comunità più consapevole, accessibile e capace di guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno. A nome della città di Savignano sul Rubicone, ringrazio Massimiliano per l’impegno profuso in questo senso e siamo orgogliosi per questa medaglia di bronzo all’impegno e alla dedizione da lui ricevuta”.