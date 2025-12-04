Savignano, dal 7 dicembre la mostra ‘Com’eri vestita?’

Dopo la Biblioteca Malatestiana a Cesena e l’area del tunnel della piastra servizi dell’ospedale ‘Maurizio Bufalini’, da domenica 7 a domenica 14 dicembre sarà la Biblioteca comunale di Palazzo Vendemini ad accogliere la mostra itinerante ‘Com’eri vestita?’ promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal Centro donna Centro antiviolenza del Comune di Cesena, gestito in co-progettazione con Librazione scs, in collaborazione con lo Sportello Alba di Savignano e ‘Voce Amaranto’.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Savignano Sul Rubicone e dell’Unione Rubicone e Mare, trae ispirazione dal progetto originario ‘What were you wearing?’ (Kansas, 2013), successivamente riproposto e adattato in Italia da diverse associazioni, tra cui ‘Libere Sinergie’ di Milano e numerosi centri anti violenza.

L’esposizione presenta le riproduzioni degli abiti indossati dalle sopravvissute durante episodi di violenza sessuale, accompagnati da brevi testimonianze anonime. La semplicità e la quotidianità degli abiti esposti – come nel caso di ‘Jeans, felpa larga, scarpe da ginnastica. Avevo 13 anni’ – evidenziano con forza come la violenza non sia mai determinata dall’abbigliamento della vittima, contribuendo a sfatare pregiudizi ancora diffusi che spostano indebitamente l’attenzione su chi subisce anziché su chi agisce il reato.

La mostra intende contribuire alla decostruzione degli stereotipi che alimentano la ‘vittimizzazione secondaria’ e riaffermare un principio fondamentale: la responsabilità della violenza ricade esclusivamente su chi la compie.

La mostra sarà inaugurata domenica 7 dicembre alle 15 e sarà visibile domenica 7, lunedì 8, sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 15 alle 18, martedì 9, mercoledì 10, venerdì 12 dicembre dalle 8.30 alle 18.30, giovedì 11 dicembre dalle 13.30 alle 18.30.