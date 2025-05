Savignano, cristiani e musulmani insieme in preghiera per la pace verso la “Fiera Primavera”

La Fiera Primavera torna a Savignano sul Rubicone e si svolgerà domenica 11 maggio 2025 in Piazza Borghesi. Sarà la 16^ edizione per il nostro territorio.

Quest’anno è inserita in un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l’AMU, dal titolo “Acqua fonte di vita e sviluppo a Cibitoke – Burundi”. Il ricavato della Fiera sarà devoluto alle finalità del progetto in Burundi.

Dalle 10 alle 18 piazza Borghesi e piazza Faberi si trasformeranno in un colorato “mercatino” di oggetti confezionati o donati dai ragazzi. Oltre al mercatino i ragazzi presenteranno anche i loro elaborati, animeranno la giornata con esibizioni sul palco e proporranno giochi, nell’ottica di un messaggio multiculturale e di pace.

Alle ore 12 ci si fermerà per il “Time-Out”, un minuto di silenzio per chiedere la pace in tutto il mondo.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Focolari Romagna APS” in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, gli Istituti Comprensivi Scolastici e le Parrocchie di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, l’Associazione Genitori “A scuola con Cesare” di Savignano, l’Asilo Infantile Vittorio Emanuele. L’organizzazione dell’evento è stata possibile soprattutto grazie al coinvolgimento attivo di genitori e insegnanti.