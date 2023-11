Savignano, cresce la protesta per i rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti

Rifiuti lasciati fuori dai cassonetti: proteste dei cittadini. La situazione spesso è critica in alcuni cassonetti della città. Così negli ultimi mesi si rinfocola un dibattito mai sopito e che non ha mai trovato una soluzione.

Le critiche vanno in due direzioni: verso l’attuale organizzazione della raccolta rifiuti che non terrebbe conto dei luoghi e verso la cattiva educazione di pochi cittadini che abbandonano i loro rifiuti in modo sprezzante.

L’ingresso principale della città, in via Cesare Battisti (dal semaforo della via Emilia al centro cittadino) a detta di vari cittadini «risulta assolutamente antiestetico con quella sfilza di bidoni traboccanti di rifiuti, e spesso anche lasciati fuori a terra – è la lamentele – Manca il decoro cittadino, con spesso cartoni e sacchi dell’immondizia abbandonati fuori dai contenitori come nulla fosse».

«Amiamo molto la nostra città - afferma Mauro Gherardi, savignanese doc - ma ci sono situazioni che devono essere riviste. Per esempio i cassonetti con accesso tramite tessera in via Nazario Sauro. È una indecenza, quasi tutti i giorni viene abbandonato di tutto. L’unico operatore ecologico che si occupa poi della rimozione mi ha riferito di essere sempre più preoccupato, non riuscendo a starci dietro. Pensare che basterebbe una telecamera per verificare chi abbandona in modo sprezzante».