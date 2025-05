Savignano, controllo di vicinato: giovedì 22 maggio primo incontro per i cittadini

Il controllo di vicinato è uno strumento efficace per prevenire la criminalità che ha bisogno della partecipazione attiva dei cittadini. Il tema, all’ordine del giorno nell’agenda dell’Amministrazione Comunale di Savignano, sarà oggetto di condivisione con i cittadini. Grazie alla collaborazione con le Consulte di quartiere, sono in partenza una serie di incontri cui prenderanno parte l’assessora alla Sicurezza Roberta Armuzzi e il comandante della Polizia locale Alessandro Scarpellini che presenteranno il progetto allo studio.

Il primo appuntamento è con il quartiere Rio Salto Castelvecchio giovedì 22 maggio alla Sala Allende, in Corso Vendemini 18 alle 20,30.

I successivi incontri si terranno il 26 maggio nel quartiere Cesare, il 4 giugno a Capanni, il 17 giugno a Fiumicino, il 23 giugno a Bastia, il 3 luglio a Valle Ferrovia, l’8 luglio a San Giovanni e il 15 luglio nel quartiere Centro.

“Il controllo di vicinato vuole essere uno strumento di prevenzione della criminalità, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini di una determinata zona – afferma l’assessora Roberta Armuzzi -. La collaborazione degli stessi, infatti, tra di loro e anche con le forze di Polizia, sia locali che statali, è fondamentale per aumentare il livello di sicurezza sul territorio. Si aumentano in questo modo i punti di osservazione sul territorio, attraverso una semplice azione di sorveglianza senza alcun rischio, e allo stesso tempo si tratta di un buono strumento per ravvivare il senso di comunità, poiché si promuove la sicurezza urbana attraverso la solidarietà dei cittadini. In questo modo si realizza anche la consapevolezza che l’impegno di tutti sul tema è davvero essenziale”.