Savignano, concerto all’aperto per i 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Il 1° aprile ricorrono i 120 anni dalla nascita di Secondo Casadei, il compositore di “Romagna mia” (1954). Nato nel 1906 a Sant’Angelo di Gatteo (FC), Secondo Casadei crebbe in una Romagna contadina e fonda la propria orchestra nel 1928. Non immaginava certo di creare un fenomeno culturale destinato a durare oltre un secolo. Mercoledì pomeriggio, con inizio alle 16, a Savignano sul Rubicone, dove il Maestro ha vissuto, il suo compleanno sarà celebrato con un piccolo concerto all’aperto cui parteciperanno artisti di diverse generazioni, a richiamare tradizione e attualità del “liscio”. Per iniziativa di Riccarda Casadei, figlia di Secondo, che, giovanissima, fu segretaria organizzativa delle celebre orchestra e che, assieme alle figlie Lisa e Letizia, custodisce l’eredità musicale e culturale del padre. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita. Peraltro, “Casadei Sonora”, è promotrice o partner di importanti iniziative. Tra esse “Cara Forlì”, la rassegna musicale e culturale che il Comune di Forlì organizza nel mese di Settembre fin dal 2021, con il supporto dalla Regione Emilia-Romagna.