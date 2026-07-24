Savignano, commercio e centri storici: il sindaco firma la proposta di legge di Confesercenti

ll sindaco Nicola Dellapasqua ha sottoscritto la proposta di legge di Confesercenti a favore dei piccoli negozi e del commercio di prossimità. Il primo cittadino ha apposto la propria firma ieri, giovedì 23 luglio, a Savignano sul Rubicone, quando ha ricevuto la visita di Luca Crociati, presidente di Confesercenti del Rubicone e del responsabile Davide Ricci, che hanno illustrato al primo cittadino i contenuti della proposta di legge depositata in Cassazione in maggio da Confesercenti nazionale. Il primo cittadino di Savignano sul Rubicone si è anche impegnato a caldeggiare presso il presidente del Consiglio Comunale l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno di una delle prossime sedute del Consiglio stesso, al fine di raccogliere un sostegno e un supporto trasversale.

I cittadini possono apporre la loro firma online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, accedendo con SPID o CIE.