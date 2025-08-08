Savignano, caserma dei Carabinieri: in vista lavori per 500mila euro

Si profila l’arrivo di una serie di opere pubbliche necessarie alla città di Savignano sul Rubicone. Tra queste la rifunzionalizzazione della Caserma dei Carabinieri, il cui comandante Salvatore Pagano è in procinto di salutare la città per la conclusione del suo servizio nell’Arma.

Con la conferma ufficiale, si profilano all’orizzonte lavori allo stabile di via don Minzoni per un valore di 500mila euro che saranno destinati ad un importante intervento di recupero di spazio nell’area retrostante il corpo principale e a una successiva rifunzionalizzazione. La struttura sarà interessata da un complessivo recupero al fine di insediarvi locali quali un ufficio e una sala riunioni, preservandone i caratteri originari. Il fabbricato principale sarà oggetto di una generale pulitura delle superfici murarie esterne, seguita dalla ritinteggiatura delle facciate. È previsto inoltre l’adeguamento dei servizi igienici e l’ampliamento delle camere di sicurezza e relativo disimpegno. Tra le opere previste anche il miglioramento impiantistico.

L’edificio che ospita la caserma dell’Arma è situato in pieno centro storico, a poca distanza dal municipio. Nel 2020 erano già stati effettuati in quella sede i lavori di realizzazione del muro di cinta e di manutenzione straordinaria.

“Desidero fare i migliori auguri per un riposo proficuo e soddisfacente dopo tanto lavoro – ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua salutando il comandante Salvatore Pagano -. Sappiamo quanto sia importante il presidio dell’Arma qui a Savignano e quanto sia piena e scrupolosa la dedizione che i nostri Carabinieri dedicano alla sicurezza del territorio e dei cittadini. Con i lavori alla caserma, inserita tra le opere previste nell’ambito del PRU2 di Valle Ferrovia, il Comune aggiunge un nuovo tassello al presidio della serenità dei savignanesi”.