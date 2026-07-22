Savignano, cane azzannato da un pitbull e il proprietario sviene: salvati dai cittadini

Cane rischia la vita dopo essere stato aggredito da un Pitbull lungo la strada pubblica. Incredibile e truce vicenda successa due mattine fa a San Mauro Pascoli, verso le 11:30, con vari testimoni richiamati dalle urla di una donna che si è trovata il cane azzannato alla gola e il marito svenuto a terra. Gli operai che stavano lavorando in un palazzo vicino e vari residenti sono accorsi in massa a dare manforte. E per il pitbull non si tratterebbe della prima aggressione ad un altro cane.

Scena da film dell’orrore

Christian e Deborah, 55 e 50 anni, con i loro due cani, Semmay e Lupa, stavano tornando verso casa dopo una passeggiata mattutina come fatto molte volte. La coppia e i due cani stavano percorrendo la via Madre Teresa di Calcutta, in una zona residenziale. Un pitbull è fuoriuscito improvvisamente da una villetta, situata nel marciapiede opposto dove si trovavano, e come una furia ha puntato uno dei cani. Con le sue fauci lo ha stretto alla gola. A nulla sono serviti i tentativi della coppia di staccare l’animale da quella presa. Poi lui, cardiopatico, ha perso i sensi accasciandosi. La moglie si è trovata sola in una situazione da incubo. Ha urlato “aiuto” a squarciagola più volte. La gente è accorsa in massa, sia vicini di casa e sia operai che hanno lasciato il lavoro da un vicino cantiere edile. Oltre una ventina di persone che hanno impedito al pitbull di infierire anche sull’altro cane e hanno chiamato i soccorsi. Una donna ha cercato di rincuorare la padrona degli animali dicendole che il primo cane aggredito non era morto e si è offerta di portarlo subito dal veterinario Morri di Savignano.

Soccorsi uomo e cane

All’arrivo dell’ambulanza Christian si era ripreso e dopo le prime cure ha preferito non farsi ricoverare, ma preoccupato è andato dal veterinario savignanese per verificare le condizioni del suo cane. Al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini poi l’uomo si è recato solo nel pomeriggio, dopo che il cane era stato trasferito in una clinica veterinaria di Forlì per essere operato, in quanto aveva la trachea perforata e vari muscoli recisi. Chi l’ha operato ha preferito non ricoverarlo in quanto è un cane anziano e molto agitato. Il medico ha ritenuto che l’ambiente di casa fosse più adeguato per la convalescenza. La coppia ha poi segnalato l’episodio alla polizia locale di San Mauro Pascoli e sporgerà denuncia dai carabinieri nelle prossime ore.

Il racconto

“Il nostro Semmay, meticcio-lupetto di una quindicina d’anni, è stato morso a lungo al collo – raccontano – riportando seri danni e ora ha bisogno di un’infinità di medicine e cure per almeno una quindicina di giorni. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute ad aiutarci. Alcuni dei presenti ci hanno riferito che lo stesso pitbull, in un’altra occasione ha aggredito un cane a Bellaria, che poi è deceduto. In fondo alla via c’è anche un piccolo parco con giochi per bambini: non osiamo pensare a cosa sarebbe successo se l’aggredito fosse stato un bambino. Non abbiamo dormito la notte e siamo ancora molto scossi per tutto quanto è successo. Vedere ora il nostro cane in queste condizioni ci addolora”.