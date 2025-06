SAVIGNANO. Forse è stato tratto in inganno dal navigatore male impostato, fatto sta che un grosso camion è rimasto incastrato in prossimità del ponte sul Rubicone in pieno centro storico a Savignano, proprio ai piedi della statua che ricorda Giulio Cesare. Molto difficile la soluzione al problema. Per poterlo liberare dall’incastro è stato chiesto l’intervento di una gru. Il mezzo era diretto al negozio Scrigno in via Pietà.