Savignano, bretella A14-via Emilia pronta in primavera: primo assaggio in un video coi droni

La bretella di collegamento tra la via Emilia e il casello autostradale “Valle del Rubicone” si sta materializzando a gran ritmo. I lavori sono condotti dalla Provincia di Forlì-Cesena. La nuova strada collegherà la rotatoria sulla via Emilia (dove c’è l’Mb Mangimi, a confine con Longiano, nella località di San Giovanni in Compito) all’innesto con la rotatoria sulla Sp33 di Gatteo, che accede all’ingresso del casello autostradale.

Opere epocali

L’intervento sta avanzando spedito. È stata già realizzata la nuova rotatoria sulla Sp62, tra i territori di Gambettola e Gatteo, all’incrocio tra le vie Gualdo e Termine II, opera che farà defluire in scioltezza il flusso di traffico proveniente e diretto alla via Emilia, rendendo scorrevole la viabilità anche tra Gambettola e Gatteo. È stato necessario spostare vari sottoservizi, quelli per acqua, gas, telefono, luce e pubblica illuminazione, e realizzate le fondazioni su cui installare alcune barriere fonoassorbenti. Già pronto anche l’impegnativo sovrappasso ferroviario. Ora si stanno completando le altre parti accessorie alla strada.

Traguardo in primavera

«La “bretella” del Rubicone - rimarca Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena - è un’opera strategica per tutto il territorio, che migliorerà notevolmente la viabilità». I numeri sono eloquenti: «Sono stati investiti per la sua realizzazione 8,7 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione». I tempi? «Finalmente ci stiamo avvicinando al completamento dell’opera, previsto per la primavera 2025. Si tratta di un intervento complesso, reso possibile grazie al lavoro portato avanti insieme alla Regione e a tutti i Comuni dell’Unione del Rubicone, che ringrazio».

Un video in rete

Ieri è stato postato sui canali web istituzionali un video in rete che mostra lo stato dei lavori, sorvolando il cantiere di realizzazione della bretella.

«È un’opera strategica per Savignano e per tutto il territorio - afferma il sindaco Nicola Dellapasqua - Consentirà di alleggerire il tratto urbano della via Emilia dal traffico pesante. Nascerà inoltre il nuovo parco archeologico del Rubicone. Bisogna dire grazie alla Provincia di Forlì-Cesena che esegue l’intervento, in particolare al presidente Enzo Lattuca, all’Unione Rubicone e Mare, e al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione Emilia-Romagna, alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per la collaborazione».