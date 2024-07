Savignano, botte date a caso alla gente dentro due locali: arrestato

Per quasi un’ora, in un crescendo di aggressività gratuita e incomprensibile, ha seminato scompiglio in due locali a ridosso del fiume Rubicone, mettendo le mani addosso a numerosi clienti. Lo ha fatto cercando di trovare ogni pretesto possibile per attaccar briga. E ha malmenato anche chi cercava di sottrarsi alla sua furia, in più di un caso con colpi che hanno procurato ferite sanguinanti, anche se per fortuna sembra che nessuno abbia riportato traumi particolarmente gravi.

La scena assurda ha avuto inizio nella tardissima serata di sabato ed è andata avanti fin verso mezzanotte e mezza di domenica, quando i carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a fermare l’uomo, di origine albanese, che però ha aggredito fisicamente anche loro, aggravando la sua posizione. A quanto pare, alla fine è scattato l’arresto e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria, per il momento recluso nel suo domicilio.

Il pestaggio indiscriminato e apparentemente casuale è iniziato al bar “Mojito” in piazza Castello, dopo un approccio che sulle prime sembrava normale con una coppia seduta a un tavolo, che a detta dei testimoni conosceva. Dopo pochi minuti, non si sa bene il perché, ha iniziato a picchiare l’uomo a cui si era avvicinato. C’è stato anche un tentativo di allontanarsi in bici, ma l’albanese manesco ha bloccato la “fuga”, dando una testata sul naso al malcapitato e facendolo sanguinare.

A quel punto, è andato a sfogare la sua follia in un altro locale a breve distanza da lì, il “Grottino”, a due passi dal ponte romano. Anche lì ha continuato a dare botte a destra e manca a chi gli capitava sotto tiro, compreso personale dello staff, incluso a quanto pare un cuoco, e mettendo tutto sottosopra. Non è sceso a miti consigli neppure quando i carabinieri sono accorsi sul posto in forze: sembra che anche a loro abbia opposto resistenza fisica in modo energico, ma alla fine sarebbe stato bloccato e arrestato. Ora non resta di attendere gli sviluppi giudiziari e di fare un po’ più di chiarezza su quel comportamento violento fuori controllo.