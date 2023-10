Savignano. Blitz della finanza al mercato, scoperto giro d’affari sui profumi taroccati da 10mila euro

Ulteriore colpo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì alla commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti e non sicuri. Nel corso di un’altra operazione di servizio condotta a Savignano sul Rubicone (FC), le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 700 confezioni di profumo, tutte abilmente contraffatte. Un uomo, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione (per il principio della presunzione d’innocenza, lo stesso non potrà essere ritenuto colpevole sino a quando la sua responsabilità non sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna). Si tratta, in particolare, di un 26enne di nazionalità pachistana già gravato da precedenti di polizia specifici, finito nella rete dei Finanzieri della Tenenza di Cesenatico. Nel corso di un controllo tra le bancarelle del mercato settimanale di Savignano sul Rubicone, infatti, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, esposti con cura per la vendita al pubblico, numerosissime confezioni di profumo di noti marchi, tutti taroccati (Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Hugo Boss, Chanel Paris, Giorgio Armani, Lancome Paris, Tom Ford, Christian Dior, Hermes, Gucci, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Moschino, Yves Saint Laurent, ecc.). Si stima che il giro d’affari illecito possa superare i 10 mila euro. Proseguono le indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera illecita. Anche questa operazione di servizio, come quella della scorsa settimana che aveva portato al sequestro di numerosi capi di abbigliamento contraffatti, si colloca in una più ampia strategia d’interventi disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, che ha intensificato i controlli nel settore della commercializzazione dei prodotti in genere, allo scopo di assicurare che le merci vendute non risultino pericolose per i consumatori e non danneggino il mercato.