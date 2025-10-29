Savignano, bastone, coltelli e martelletto in auto: denunciato

SAVIGNANO. Lo scorso sabato pomeriggio una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un’autovettura Smart, in marcia a Savignano sul Rubicone nella zona del centro. Alla guida un uomo di 58 anni, residente in zona, che durante il controllo ha mostrato segni di insofferenza. Gli agenti all’interno del mezzo, occultato sotto a un sedile, hanno trovato uno zaino contenente una bastone di 30 cm con una estremità appuntita, due coltelli, un martelletto rompicristalli, tronchesi, cacciaviti vari, un martello, pinze, nastro isolante e guanti. Di quanto rinvenuto l’uomo non ha fornito giustificazioni, in ordine al possesso e al porto, e pertanto il tutto è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.