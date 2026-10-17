Savignano. Auto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco: nessun ferito

Savignano sul Rubicone
  • 17 ottobre 2026
L’auto andata in fiamme questa mattina
L’auto andata in fiamme questa mattina

Auto in fiamme lungo la via Emilia nel comune di Savignano sul Rubicone. Nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, alle 8:40, la squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Savignano lungo la via Emilia per l’incendio di un’autovettura. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Nell’evento non si sono registrate persone ferite. Sul posto e intervenuta anche la Polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.

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