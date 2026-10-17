Savignano. Auto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco: nessun ferito

Auto in fiamme lungo la via Emilia nel comune di Savignano sul Rubicone. Nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, alle 8:40, la squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Savignano lungo la via Emilia per l’incendio di un’autovettura. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Nell’evento non si sono registrate persone ferite. Sul posto e intervenuta anche la Polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.