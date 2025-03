Savignano, aumentano gli educatori per gli studenti con disabilità

Nell’anno scolastico in corso cresce significativamente il numero di educatori assistenziali impegnati nelle scuole di Savignano sul Rubicone. Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale.

“Sono 70 gli studenti che, grazie a un potenziamento del servizio, possono contare sul supporto di educatori specializzati - si legge nella nota - un incremento che si riflette anche nelle risorse finanziarie stanziate dal Comune, che per il 2024 ha previsto un investimento di 306.507 euro, a fronte dei 267.428 euro stanziati per l’anno scolastico precedente, con l’obiettivo di garantire un servizio ancora più ampio e capillare. Nel dettaglio, l’assistenza educativa nell’anno 2023/2024 è stata distribuita su più ordini scolastici: 1 educatore per il Nido d’infanzia, 8 per la scuola dell’infanzia, 23 per la scuola primaria, 13 per la scuola secondaria di primo grado e 15 per le scuole superiori. L’aumentato impegno del Comune di Savignano sul Rubicone nel settore educativo è ancora più evidente anche se confrontato con i dati dell’anno scolastico 2014-2015, quando un investimento di 117.000 euro riusciva a garantire il servizio a 20 studenti. Oggi, grazie a un forte aumento dei fondi stanziati, l’amministrazione ha ampliato il numero degli assistiti, rispondendo così in modo sempre più efficace alle esigenze di inclusione scolastica e ai bisogni delle famiglie”.

“L’inclusione e l’autonomia degli alunni con disabilità è al centro del nostro impegno – sottolinea l’assessore ai Servizi educativi Alessio Tomei -. Molto si deve all’introduzione della figura dell’educatore di plesso all’Istituto Comprensivo “Giulio Cesare”, in cui crediamo e investiamo, abbiamo rafforzato il coordinamento tra le diverse professionalità, ottimizzando le risorse e garantendo un supporto più efficace e continuativo. Questo modello consente interventi strutturati, radicati nella scuola e mirati a creare un ambiente realmente inclusivo per tutti gli studenti”.

“Il modello pedagogico dell’educatore di plesso valorizza le competenze e la professionalità degli educatori – afferma Emanuela Celli, Responsabile del Coordinamento Pedagogico dell’Unione Rubicone e Mare - ha permesso di creare, dentro alle scuole, un’équipe stabile e un ambiente inclusivo in cui differenti professionalità e competenze realizzano interventi educativi e didattici maggiormente rispondenti ai bisogni speciali degli studenti disabili”.

“L’impegno sul fronte degli educatori assistenziali è importante – conclude l’assessore Tomei - si tratta di 8.397 ore complessive che il Comune di Savignano sul Rubicone eroga per l’anno in corso. È importante sottolineare che in caso di assenze degli alunni, le ore di intervento vengono comunque utilizzate, garantendo così il pieno utilizzo delle risorse assegnate, dando continuità educativa all’interno del plesso ma anche continuità lavorativa ai professionisti. Con questo si vuole rimarcare l’importanza del ruolo educativo delle educatrici e degli educatori all’interno dei plessi scolastici. A loro, a tutto il coordinamento a monte delle equipe di lavoro, va il nostro grazie, per la cura e l’impegno quotidiano al servizio della nostra comunità”.