Savignano, arrivano 36 nuovi posti di asilo nido grazie al Pnrr

Arrivano più di 700 mila euro dal Pnrr per la realizzazione di 36 nuovi posti di asilo nido a Savignano sul Rubicone. La notizia è stata resa nota ieri sera, mercoledì 11 giugno, in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’aggiornamento del Dup, Documento unico di programmazione 2025-2027.

I fondi sono destinati per 300 mila euro alla scuola primaria Ilario Fioravanti, quartiere Rio Salto, dove grazie all’ammissione al finanziamento Pnrr nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, è prevista la conversione degli spazi dell’edificio di via Morgagni 10 per l’attivazione di un nido d’infanzia con la capienza di 15 bambini. Nel dettaglio sarà allestito un locale per la sezione di nido, con zone per lo sporzionamento dei pasti, ingresso, servizi e giardino ad uso esclusivo oltre che interventi per la riqualificazione architettonica dei locali, il rinnovamento impiantistico e il superamento delle barriere architettoniche. Altri 420 mila euro, sempre nella cornice del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, saranno destinati ad analoga conversione degli spazi della scuola dell’infanzia di via Togliatti, quartiere Cesare, dove sarà ricavata una sezione a uso nido d’infanzia con la capienza di 21 bambini. Gli interventi previsti sono i medesimi. Verrà inoltre modificata la distribuzione interna della materna per mantenere quattro sezioni di scuola materna attive oltre agli spazi comuni e le aree gioco.

La variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale fornisce – tra le altre cose - il pieno finanziamento alla stagione degli eventi estivi sotto tutti i profili: cultura, musica, teatro, cinema, fotografia, per un valore di 300 mila euro.

Il nutrito ordine del giorno posto all’attenzione del Consiglio Comunale prevedeva inoltre l’approvazione l’accordo di programma per la riqualificazione urbana del quartiere Valle Ferrovia (Pru2) che comprende opere pubbliche per un valore di oltre quattro milioni di euro. Tra queste, la rifunzionalizzazione della Caserma dei Carabinieri (500 mila euro), quasi 800 mila euro per nuovi lavori al parco di Valle Ferrovia, con particolare riguardo alla gestione dell’equilibrio idraulico, e opere per il quartiere che accoglierà strutture residenziali per oltre 150 appartamenti, una nuova piazza con una sala di quartiere e un nuovo campo da calcio.