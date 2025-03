Savignano, apre “Rubicon Valley CrossFit”: «Un sogno che si realizza»

Uno stanzino sotto casa. Piccolo e stretto nelle dimensioni. Enorme nei sogni che ospitava. I volti sudati di trenta ragazzi come istantanea di un passato al quale essere riconoscente. È con il ricordo emozionato e forgiante degli inizi che Andrea Celli, personal trainer romagnolo, accoglie la sua nuova esperienza professionale. Realizzata sabato quando, insieme al collega Alessandro Gardenghi, già titolare dell’omologa “CrossFit Riccione”, ai collaboratori Alberto Conti ed Enea Gobbi, a un centinaio di clienti-amici, ha inaugurato la prima palestra affiliata “CrossFit” della Valle del Rubicone: la “Rubicon Valley Crossfit” in via Montilgallo 328 a Savignano.

Formazione

«Lo scrivevo e lo rileggevo tutte le sere prima di dormire: “voglio aprire un box di crossfit con Ale Gardenghi”. Ci sono riuscito». Il traguardo di un percorso a ostacoli spesso imprevedibili, ma che Andrea salta e spinge dalla sua parte: come crossfit insegna. «Ho iniziato come personal trainer durante gli anni dell’Università – racconta Celli – alla palestra Myplace di Cesenatico per poi trascorrere cinque anni al “Seven”». Il primo sprint: «Nel 2015 sono partito per San Diego dove in tre mesi ho imparato il crossfit e capito quale sarebbe stato il mio futuro». Rientra in Italia, trova impiego a “iPersonal Trainer” di Rimini, ma l’ambiente non lo convince. La svolta del viaggio tra ghisa, bilancieri e vogatori di Celli è “Crossfit Riccione”. Lì conosce Gardenghi: «Ho trovato un maestro e un amico».

Esperienze

Tra un incarico e l’altro Andrea si mette in proprio: «Dal 2015 al 2018, nonostante lavorassi a Riccione – riporta - ho iniziato ad allenare un gruppo di circa trenta persone in uno stanzino a casa mia a Savignano. Fino al 2016 – aggiunge – quando l’Asd Savignanese Calcio mi ha affidato la preparazione atletica della Juniores. Non percepivo nulla, ma mi concessero lo spazio retrostante la porta del campo per svolgere i miei allenamenti di crossfit. Manubri, bilancieri, dischi, elastici, tappetini: ogni giorno trasportavo da casa al campo quintali di attrezzi (ride ndr.)». Una macchina carica di sacrifici e desideri. Che oggi regalano l’emozione, forse, più intensa: «Quante sfacchinate ho fatto fare a quei ragazzi – afferma sorridente – eppure, mi hanno seguito sin qui». La prima vera sfida è stata “The Box”, la palestra a Savignano aperta nel 2018: «Ero consapevole che la location non fosse adeguata come box crossfit – ammette – ma le risorse economiche erano limitate: mi sono adeguato cercando di renderlo congeniale». Sette anni in cui nemmeno il Covid frena l’energia e la passione del coach: «Nel 2020 ho montato una struttura esterna che, in piena emergenza, ci ha permesso di non fermare gli allenamenti e non chiudere la palestra: il nostro valore aggiunto».

Progetto