Savignano, allarme bomba all’Istituto Comprensivo: “Le lezioni continuano regolarmente”

In mattinata è giunto all’indirizzo mail dell’istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone un nuovo cosiddetto “allarme bomba” le cui caratteristiche simulano quelle già note. La mail è stata immediatamente presa in carico dalla dirigente scolastica che si è messa subito in contatto con le forze dell’ordine e con il sindaco Nicola Dellapasqua per monitorare la situazione con la massima attenzione. “Non sono stati ravvisati motivi di pericolo concreto - fa sapere il Comune - per la sicurezza degli studenti. Le lezioni continuano regolarmente. Le forze dell’ordine tengono alta l’attenzione. Il sindaco Nicola Dellapasqua e la dirigente Catia Valzania restano in contatto con aggiornamenti sull’evoluzione della situazione”.