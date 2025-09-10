Savignano, all’Expo di Quartiere torna il concorso di cucina

La Dolce estate di Savignano sul Rubicone va ai fornelli. Domani, giovedì 11 settembre alle 20.30 al parco Nenni la consulta del quartiere Rio Salto Castelvecchio rilancia la sfida in cucina. Si tratta del 9° Expo di Quartiere, una sfida tra pietanze e dolci che alla fine vedrà l’elezione del miglior chef e miglior pasticciere.I partecipanti porteranno il piatto da loro preparato a casa, dolce o salato, che verrà assaggiato e valutato da una giuria che poi incoronerà i due vincitori. La partecipazione è aperta a tutti, dai piccoli ai grandi, iscrizione obbligatoria al 3471038346 (Assunta, presidente del quartiere).In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il salone parrocchiale della chiesa di Castelvecchio. La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano sul Rubicone, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.