Savignano. Alcol al volante, esce di strada e sfascia l’auto contro un albero

Ieri sera alle 23 circa una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, in servizio extra-ordinario di controllo del territorio, è intervenuta in zona Rio Salto sul luogo di un incidente stradale. Un trentaseienne, alla guida di una Clio, ne aveva perso il controllo ed era uscito di strada andando a collidere contro un albero, sfasciando la vettura (appartenente ad altra persona).

L’uomo, residente in zona, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,6 g/l (il limite di legge è 0,5).

Per tale motivo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’orario notturno e dall’aver provocato un incidente stradale, con conseguente ritiro della patente di guida per la prevista revoca.

Patente che peraltro era stata restituita un mese fa dopo un periodo di sospensione, sempre per guida in stato di ebbrezza.