Savignano, al supermercato riempie lo zaino di supercolici per oltre 500 euro e scappa: 19enne arrestato

Mercoledì 8 aprile, i Carabinieri di Savignano sul Rubicone, hanno arrestato un 19enne rumeno presunto responsabile del reato di “furto aggravato”.

Il giovane - nel tardo pomeriggio, mentre l’area commerciale era maggiormente frequentata - è stato notato dall’addetto alla vigilanza di un supermercato cittadino, aggirarsi tra gli scaffali in atteggiamento sospetto. Ad un certo punto, il ragazzo è stato visto mentre prelevava numerose e costose bottiglie di superalcolici dagli espositori del negozio, occultandole all’interno dello zaino che indossava. Dopo aver nascosto le bottiglie si è diretto rapidamente verso le casse, superandole senza pagare e, al sopraggiungere dall’addetto alla vigilanza, ha cercato di allontanarsi inseguito da quest’ultimo. I carabinieri, nel frattempo allertati dalla vigilanza, hanno bloccato l’autore e recuperato la refurtiva mentre le immagini del sistema di videosorveglianza, poste all’interno dell’esercizio commerciale, hanno confermato il furto commesso dal ragazzo. La merce sottratta, del valore compressivo di oltre 500 euro, è stata poi restituita all’avente diritto.

Al termine delle formalità di rito il giovane, già noto per ulteriori vicende penali, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuto nella camera di sicurezza del comando Carabinieri, in attesa della convalida e l’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta nella giornata successiva presso il Tribunale di Forlì, il competente Giudice ha convalidato l’arresto.