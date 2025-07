Savignano, affare o... pacco? Lo shopping è a sorpresa

L’acquisto a scatola chiusa può essere un affare o anche...un pacco. L’innovativo pop-up store di King Colis che recupera quelli non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili arriva al Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone. Si acquista completamente “al buio” senza alcuna idea del contenuto reale della scatola.

Socrate avrebbe detto: “so di non sapere”, cogliendo pienamente l’essenza della “caccia al tesoro” che durerà fino a domani. C’è chi scuote i pacchi per cercare di indovinare il contenuto, chi li tasta con insistenza e perfino chi li porta all’orecchio, usando ogni senso pur di carpire qualche indizio.

Dietro al business si nasconde una riflessione anche sul consumo e sul recupero. Ogni anno, in Europa, milioni di pacchi ordinati via Internet vanno persi per vari motivi, spesso a causa di informazioni errate sull’indirizzo. In precedenza, una volta rimborsati i destinatari, i prodotti non consegnati venivano distrutti dalle piattaforme logistiche responsabili del trasporto. La società francese, invece, regala una nuova vita alle merci recuperando quelle non consegnate dagli e-commerce e rivendendole “a peso”.

Dopo aver varcato la soglia d’ingresso del centro commerciale ci si deve registrare sul sito ufficiale di King Colis, prima di dare il via alla caccia al pacco. In un piccolo corridoio sono stati collocati grandi contenitori in legno, caratterizzati da scritte come “Top secret” oppure “Surprises abandonnées” (sorprese abbandonate), per attirare l’attenzione. I pacchi-sorpresa provengono da ogni parte d’Europa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna. La fila di sinistra è quella “premium” dedicata agli articoli scartati da Amazon (2,79 euro ogni 100 grammi). Su quella di destra, invece, sono stati ricollocati i resi provenienti dalle altre piattaforme (1,99 euro ogni 100 grammi).

Il motto di King Colis è chiaro: «scoprire il contenuto di un pacco smarrito è un momento speciale, quasi magico... spesso divertente che fa sorridere il cliente». Quasi nessuno di chi tenta la sorte apre il pacco sul posto. Se è stato un affare o meno, meglio scoprirlo a casa.